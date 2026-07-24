Detenido un hombre en Almenar (Lleida) por tráfico de cocaína y heroína

LLEIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre en Almenar (Lleida), de 55 años, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, cocaína y heroína.

En un comunicado, explican que los agentes tuvieron conocimiento de que un vecino de la población, presuntamente, distribuida la droga a consumidores de Almenar y poblaciones cercanas.

Desde entonces, la unidad de investigación de Lleida efectuó 5 dispositivos de vigilancia y seguimiento, que permitieron confirmar las sospechas: el investigado vendía la droga desde su domicilio, en la calle Lleida, y se desplazaba con su vehículo para hacer las transacciones en pueblos de alrededor.

Tras su detención, se efectuó la entrada y registro a la vivienda, donde decomisaron 122 gramos de cocaína, 7 gramos de heroína y más de 8.000 euros en billetes fraccionados.

El detenido, que tenía antecedentes, ha pasado este viernes a disposición judicial en Lleida.