Detenido un hombre por cometer 4 delitos en un mismo día en Banyoles (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 16 de septiembre a un hombre de 24 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación, un hurto, un robo o hurto de uso de vehículo, un delito de quebrantamiento de condena judicial y uno de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad ocurridos todos el pasado 1 de septiembre.

Se le acusa de abordar a un hombre y sustraerle el teléfono móvil de la mano exhibiendo una navaja y entrar en un supermercado y robar una pizza y una botella de alcohol, e intentar llevarse una aspiradora, informa el cuerpo en un comunicado este martes.

También se le acusa de un delito de quebrantamiento de condena por resolución judicial (de no acercamiento a determinadas superficies comerciales) y de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, ya que en el momento del arresto quería huir

El detenido ha sido denunciado en hasta 62 ocasiones por hurtos en distintos supermercados de Banyoles (Girona), desde 2025 hasta la actualidad.

El arrestado pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Girona el pasado 17 de septiembre.