Detenido un hombre por dos robos con fuerza en Balaguer (Lleida)

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Balaguer (Lleida) a un hombre, de 37 años, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, ha informado el cuerpo policial este martes en un comunicado.

La detención tuvo lugar el pasado lunes, resultado de una investigación iniciada el sábado al tener conocimiento de los dos robos en trasteros de una comunidad de vecinos de un edificio en la avenida Francesc Macià, de los que se sustrajeron dos bicicletas valoradas en 3.700 euros.

El detenido, que cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio, ha pasado este martes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Balaguer.