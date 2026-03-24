Detenido un hombre en Figueres (Girona) por cultivar 199 plantas de marihuana en su domicilio

Fotografía de la plantación interceptada en Figueres (Girona). - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) - Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana han detenido a un hombre en la localidad de Figueres (Girona) acusado de un delito contra la salud pública al desmantelar en su domicilio una plantación interior con 199 plantas de marihuana.

La policía catalana ha informado de este operativo en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

El arrestado también está acusado de un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que utilizaba una conexión ilegal para alimentar las instalaciones.