Detenido un hombre que fue apuñalado por una mujer a la que agredió sexualmente en Lleida

LLEIDA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un hombre de 52 años que fue apuñalado el pasado domingo por una mujer a la que presuntamente agredió sexualmente, por cuyos hechos también fue arrestada por un delito de tentativa de homicidio.

Según ha avanzado 'El Segre' y confirman fuentes policiales a Europa Press, la detención del hombre se llevó a cabo sobre las 8.20 horas, pero anteriormente fue detenida la mujer por agredirle con un arma blanca en la pierna, por cuyas heridas tuvo que ser trasladado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Las mismas fuentes indican que se produjo una discusión durante la tarde del domingo en una vivienda de la avenida Alcalde Porqueres, cuando la mujer llamó al 112 alertando de que se encontró al hombre herido.

Según indica el digital, habían bebido alcohol y mantuvieron una primera relación sexual consentida, pero el hombre quiso endurecer la práctica sexual, pero ella no quiso, y para evitarlo lo apuñaló.

Finalmente, la mujer quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición en el juzgado de guardia de Lleida.