Detenido un hombre presuntamente relacionado con una muerte violenta en Nou Barris de Barcelona

Patrullaje de Mossos d'Esquadra, a 7 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por presuntamente estar relacionado con la muerte violenta de otro en el distrito de Nou Barris de Barcelona este jueves, informan en un apunte de 'X'.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertado de una persona herida en la vía pública hacia las 12.40 y varias patrullas de Mossos y ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) se han desplazado al lugar.

El hombre ha sido trasladado a un centro hospitalario en estado muy grave, aunque ha acabado muriendo, y la División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto de actuaciones.