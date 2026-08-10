Detenido un hombre por robar en 15 vehículos estacionados en aparcamientos comunitarios de Lleida

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de 15 robos en el interior de vehículos estacionados en aparcamientos comunitarios de Lleida, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

La policía comenzó a recoger denuncias a principios de julio por 12 robos ocurridos en diferentes días en el interior de un aparcamiento comunitario ubicado en un edificio situado entre el paseo Onze de Setembre y la calle de Mart de Lleida.

Los investigadores recogieron diversos indicios y las imágenes de las cámaras de seguridad y, aunque inicialmente no pudieron identificar al autor, a finales de julio unos agentes fuera de servicio alertaron de la presencia de un hombre que podría coincidir con el perfil del sospechoso.

Una patrulla identificó al hombre, que tenía antecedentes por hechos similares y llevaba encima una herramienta para romper cristales, además de un mando a distancia del aparcamiento en el que se habían cometido los robos, si bien lo dejaron ir tras identificarlo al no portar en aquel momento objetos relacionados con la investigación.

Tras su identificación los robos en el citado aparcamiento cesaron, aunque se registraron otros tres en un parking ubicado en la calle Pius XII, donde los investigadores sí pudieron confirmar la autoría gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, por lo que finalmente el pasado lunes, 3 de agosto, fue detenido en Lleida y tras su arresto se le ha podido relacionar plenamente con todos los hechos.