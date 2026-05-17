Detenido un hombre tras un tiroteo en la calle Batllori de L'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha sido detenido este domingo por la madrugada tras un tiroteo en la calle Batllori de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informan fuentes de los Mossos d'Esquadra consultadas por Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los hechos han tenido lugar hacia las 5 de la mañana, cuando la Guardia Urbana de L'Hospitalet tuvo conocimiento de unos "tiros" en la calle Batllori, tras lo que comenzaron a hacer seguimiento a un coche que creyeron implicado y detuvieron al conductor.

Las mismas fuentes afirman que "de momento no hay constancia de ningún herido" y que se han recabado indicios para comenzar la investigación de los hechos.