Detenido 'in fraganti' el presunto autor de 2 robos con fuerza en negocios de Martorell (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron 'in fraganti', durante la madrugada del viernes 28 de agosto, a un joven de 28 años como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza --uno de ellos en grado de tentativa--, cuando se disponía a robar en una panadería de Martorell (Barcelona).

Los Mossos recibieron el aviso a las 3.15 horas del viernes, en el que se informaba de la presencia de una persona con una linterna en el interior de un establecimiento comercial de la avenida dels Germans Martí, hasta donde se trasladaron varias patrullas, que constataron que la persiana del exterior estaba parcialmente levantada.

Los agentes localizaron al sospechoso escondido en el interior de la panadería, y durante un cacheo, comprobaron que tenía los bolsillos llenos de monedas procedentes de la caja registradora, una bolsa de plástico y una mochila que había llenado con latas de bebidas de las neveras del local y ropa que había usado para ocultar su identidad.

Mientras procedían a su detención, la Sala de Mando alertó de un segundo aviso en un bar cercano, en el paseo de Catalunya, en el que se informaba de que alguien había roto una ventana del piso superior, pero finalmente no había sustraído nada.

Gracias a las cámaras de seguridad del bar, los investigadores pudieron constatar que se trataba del mismo joven, que acumula 7 antecedentes de la misma tipología y que usó para taparse la cara durante la misma camiseta que fue localizada en su mochila tras ser aprehendido en la panadería, por lo que fue detenido.