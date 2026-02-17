Detenido en La Jonquera (Girona) con 25,9 kilos de metanfetamina en una maleta en un bus a Francia

Metanfetamina intervenida - GUARDIA CIVIL

GIRONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil intervino el pasado 11 de febrero en La Jonquera (Girona) 25,990 kilos de metanfetamina ocultos en el interior de una maleta que estaba en la bodega de un autobús que realizaba el trayecto Murcia - Lyon (Francia), cuyo presunto responsable fue detenido, informa el Instituto Armado en un comunicado este martes.

Los hechos sucedieron durante un control en el área de servicio de La Jonquera y el hombre, de 27 años, fue arrestado por un presunto delito contra la salud pública.

El detenido pasó a disposición del juzgado de Instrucción número 9 de Figueres (Girona), que decretó su ingreso en prisión provisional.