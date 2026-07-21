Detenido en La Jonquera (Girona) por conducir en sentido contrario con 12 kilos de cocaína

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido un hombre en La Jonquera (Girona) por conducir en sentido contrario por la AP-7 un vehículo de alta gama matriculado en Suiza con 12 kilos de cocaína, 56 kilos de hachís y 27 kilos de marihuana, informan en un comunicado este martes.

Ante la presencia de los vehículos policiales, el conductor no hizo caso a las señales de parada y aceleró "de forma temeraria" y, tras estacionar en un área de servicio, el copiloto huyó y el conductor, que se negó a obedecer las órdenes de los agentes, fue detenido por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad.

El arrestado ha sido acusado de tráfico de drogas, un delito contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad y ha pasado a disposición judicial, habiendo sido decretado prisión provisional sin fianza.