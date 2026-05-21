Detenido un ladrón de 22 años por 24 robos en el interior de vehículos en El Vendrell (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a un hombre de 22 años por 24 presuntos robos con fuerza en el interior de vehículos, cometidos principalmente de noche en barrios marítimos de Sant Salvador y Coma-ruga de El Vendrell (Tarragona) en abril y mayo.

Los investigadores, tras saber que se produjeron robos durante cuatro días, determinaron que se trataba de una sola persona que causaba importantes daños en los coches y robaba todo tipo de objetos, algunos de elevado valor, informa la policía catalana en un comunicado este jueves.

Uno de los robos más relevantes fue el de dos bicicletas valoradas en 6.000 euros, así como un reloj y material deportivo.

La búsqueda del sospechoso dio como resultado la identificación de un hombre al que no le constaban antecedentes ni un domicilio conocido, pero fue detenido sobre las 21.35 horas de este martes.

Está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.