Detenido un ladrón multirreincidente en Lleida por tres robos en el interior de un vehículo

LLEIDA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a un hombre de 32, un presunto ladrón multirreincidente que cometió tres robos en el interior de un vehículo en Lleida el pasado 19 de noviembre, informan en un comunicado este miércoles.

La policía catalana lo identificó el pasado jueves y le decomisaron una bolsa con objetos de dudosa procedencia, entre ellos una linterna, una chaqueta y aparatos electrónicos, y posteriormente se confirmó que provenían de tres robos en la localidad.

Por ello, fue detenido y está previsto que pase a disposición judicial.