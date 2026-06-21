Detenido un ladrón de teléfonos móviles que actuaba en la estación de Metro de Badal en Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 18 de junio en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona a un hombre de 29 años como presunto autor de 8 robos violentos de teléfonos móviles en el entorno de la estación de Badal de la L5 del Metro de Barcelona, han informado en un comunicado este domingo.

Los agentes le localizaron después de una tentativa de robo, por lo que fue detenido, después de detectar un aumento "inusual" de robos violentos de teléfonos, principalmente mediante la modalidad de tirón.

El autor, que suma 8 detenciones policiales, cometió los robos entre los meses de mayo y junio de este año y siempre en la misma estación y en la misma franja horaria.

Una vez detectaba a una potencial víctima en el interior del vagón esperaba cerca hasta llegar a la estación de Badal donde, después de abrirse las puertas, aprovechaba un momento de distracción para sustraer el móvil de las manos de las víctimas tras lo cual se daba a la fuga.

El detenido, que pasó a disposición judicial este sábado, seguía un patrón de desplazamiento en el metro conocido como método de 'carrusel', que consistía en iniciar la marcha en una estación, bajar del tren en otra parada y no salir al exterior sino hacer un cambio de sentido hacia el otro andén para captar víctimas.

Durante los cinco primeros meses del 2026 se han registrado cerca de un 38% menos de hechos delictivos en el transporte ferroviario en la ciudad de Barcelona respecto al 2025.