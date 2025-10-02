Detenido en L'Ampolla (Tarragona) por transportar 970 kilos de hachís y 15 de cocaína

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de L'Ampolla (Tarragona), detuvieron el pasado 28 de septiembre a un hombre de 26 años por presuntamente transportar en su vehículo 970 kilos de hachís y 15 de cocaína, así como por desobedecer las órdenes de los agentes y huir de ellos por la AP-7.

Los hechos sucedieron cerca de las 04.00 horas cuando una patrulla detectó por la autopista a la altura de L'Aldea (Tarragona) un vehículo que circulaba a gran velocidad, y que desobedeció las indicaciones luminosas y acústicas para que se detuviera, informan la policía catalana en un comunicado este jueves.

En su huida, entró en una urbanización cercana y sufrió un accidente al caer por un barranco, por lo que su vehículo quedó inutilizado, y el conductor salió de este para huir a pie, pero los agentes lo interceptaron.

En el registro del coche, los mossos encontraron la droga y una pistola de 9 mm 'parabellum', y también comprobaron que las placas de matrículas estaban duplicadas y correspondían a otro vehículo.

El hombre está acusado de tráfico de drogas, conducir de forma temeraria, falsificación documental y tenencia ilícita de armas, y pasó a disposición judicial el pasado 30 de septiembre.