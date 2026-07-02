Detenido en Lleida por vender droga desde su piso

Dinero en efectivo y droga incautada en el piso del presunto traficante - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un hombre de 62 años en Lleida por presuntamente vender cocaína desde su piso en Lleida, informan en un comunicado este jueves.

A principios de febrero los agentes recibieron diversas informaciones que apuntaban a que un vecino de la calle Palauet se dedicaba a vender cocaína y, tras diversas comprobaciones y vigilancias, constataron 6 transacciones en el entorno.

Con todos los indicios se llevó a cabo una entrada y registro, donde localizaron 30 gramos de cocaína en dosis individuales, un kilo de marihuana, dos básculas de precisión y otras herramientas, por lo que fue arrestado y pasará próximamente a disposición judicial.