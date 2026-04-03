Detenido un menor por agredir al agresor de un joven con discapacidad en l'Arboç (Tarragona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un joven en l'Arboç (Tarragona) por agredir la madrugada de este martes a uno de los agresores de un joven con discapacidad de la misma localidad, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El pasado 24 de marzo se produjo una agresión grupal en el municipio a un joven con discapacidad, en la que presuntamente participó el agredido por el menor detenido este miércoles.

Al detenido se le investiga por un delito de lesiones tras participar en una presunta agresión grupal.