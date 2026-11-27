Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles en Mollerussa (Lleida) a un hombre de 23 años como presunto autor de un robo con fuerza después de la policía catalana recibiera un aviso de un incidente en una urbanización de chalets del municipio.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron en el jardín a un hombre sin zapatos que había saltado el cierre perimetral, y poco después, localizaron un zapato y diferentes indicios en el jardín de otra casa, informan los Mossos en un comunicado.

Tras relacionar los dos hechos el hombre (con antecedentes) fue detenido y pasó a disposición judicial este jueves.