Detenido en Mollerussa (Lleida) por robo de cobre y pertenencia a grupo criminal

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes en Mollerussa (Lleida) a un hombre de 48 años por un presunto robo de cobre en una empresa de un polígono de Les Borges Blanques (Lleida), cuyo delito cometió con otras dos personas, por lo que se le acusa también de pertenencia a grupo criminal.

Según informa la policía catalana en un comunicado, se robaron unos 600 metros de cableado valorado en más de 10.000 euros, y tras diversas investigaciones, lograron identificar al autor, con más de 20 detenciones.

El sospechoso estaba en búsqueda policial desde entonces y fue detenido el día 30 de junio, si bien la investigación sigue abierta para localizar a los otros dos implicados.