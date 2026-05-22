Detenido por una "oleada" de 6 robos con fuerza en domicilios de Bellvei (Tarragona) - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre de 38 años como presunto autor de una "oleada" de robos con fuerza en domicilios de Bellvei (Tarragona).

Los hechos se remontan entre diciembre y marzo cuando un desconocido accedió a viviendas de la urbanización de Baronia de Mar ubicada entre Calafell y Bellvei (Tarragona) y en la mayoría de los casos las víctimas eran personas de avanzada edad, ha informado el cuerpo en un comunicado este viernes.

La investigación condujo a un vecino que fue visto manipulando varios bidones que podrían contener gasóleo como los 1.600 litros sustraídos de una casa a la que el ladrón accedió en tres ocasiones entre los días 22 de diciembre y el 22 de diciembre, valorado en unos 7.000 euros.

Se determinó que una sola persona estaba detrás de seis hechos, aunque se estudia que podría haber cometido más con un mismo modus operandi: accedía al interior y tras causar importantes daños, lo revolvía todo y se llevaba todo tipo de objetos, algunos de elevado valor.

El pasado 6 de febrero, los mossos siguieron el rastro de uno de los dos ordenadores portátiles sustraídos por el ladrón y el aparato acabó cambiando de manos y otra persona, concretamente un hombre de 39 años, quedó investigado por receptación.

DETENCIÓN

A raíz de este hecho y de las gestiones realizadas, se concluyó que el ladrón vendía algunos de los objetos que robaba y, coincidiendo con su detención este miércoles, se llevó a cabo una entrada judicial en el domicilio del sospechoso ya que lo utilizaba para almacenar el material sustraído.

Del resultado de esta entrada así como de otros elementos e indicios, los mossos pudieron atribuirle seis hechos y siguen trabajando ante la posibilidad de que sea el responsable de otros robos en esta urbanización.

El detenido, que acumula más de media docena de antecedentes policiales, pasó este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de El Vendrell (Tarragona).