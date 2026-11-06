Detenido otro menor presuntamente vinculado a 'Blocus' y por participar en disturbios en Barcelona

Los mossos vigilan el centro de la ciudad ante la amenaza de acciones vandálicas en Halloween, a 31 de octubre de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a otro menor de edad por su presunta relación con canales de difusión de 'Blocus' por participar activamente en la convocatoria del pasado 24 de octubre en Barcelona, cuando fueron detenidas 133 personas.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado este viernes, la detención se ha efectuado en la comarca del Vallès Occidental (Barcelona) después de que las investigaciones hayan identificado un perfil de TikTok y diversos grupos de mensajería instantánea que se utilizaron para difundir la convocatoria y coordinar su seguimiento.

Los investigadores creen que el menor pudo haber mantenido una participación activa en estos canales, contribuyendo a la promoción de la movilización y a la difusión de contenidos relacionados con la misma.

Asimismo, los Mossos constataron que el perfil analizado no solo participó en la convocatoria del día 24, sino que posteriormente también promovió e instó a la participación en nuevas movilizaciones en Barcelona, concretamente en la convocada el día 31 de octubre, si bien no se produjeron disturbios ni detenciones relevantes.

Las diligencias se han remitido a la Fiscalía de Menores de Barcelona y la investigación sigue abierta ya que no se descartan nuevas detenciones.

Con esta, ya son 10 las detenciones realizadas por vinculación a 'Blocus'.