Detenido un pasajero en la Estació del Nord de Barcelona por transportar droga en su maleta

La Guardia Civil detiene a un pasajero en la Estación del Nord de Barcelona tras hallar droga en su equipaje - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el sábado 30 de mayo en la Estació del Nord de Barcelona a un pasajero de 23 años que se disponía a viajar en un autobús con destino París tras localizar en el interior de su equipaje 220 gramos de marihuana y 52 gramos de hachís, ha informado el instituto armado en un comunicado este viernes.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.30 horas durante un control de reconocimiento de pasajeros y equipajes realizado por agentes del Puesto de Badía del Vallès (Barcelona) en la estación barcelonesa.

Los agentes detectaron que uno de los pasajeros mostraba una actitud nerviosa y que miraba continuamente a su alrededor, por lo que decidieron identificarlo y, durante el registro de sus pertenencias, hallaron la droga, motivo por el que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, si bien ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial.