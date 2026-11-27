Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre de 39 años en El Montmell (Tarragona) por su presunta relación con un tiroteo que se produjo en Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) el pasado 28 de octubre, y en el que resultó herida una persona, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos se produjeron sobre las 18.40 horas y fuentes conocedoras del caso apuntaron que podían estar relacionados con un cultivo de marihuana que fue desmantelado en una vivienda tras el tiroteo.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) asumió el caso, que ha llevado a la detención de este hombre que, según fuentes conocedoras, ya ha ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial este viernes.