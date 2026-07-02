Detenido por presuntamente cometer 3 robos con fuerza y 2 hurtos en Figueres (Girona)

Archivo - Foto de recurso de unas esposas - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves pasado a un hombre de 31 años por presuntamente cometer 3 robos con fuerza y 2 hurtos en Figueres (Girona) entre el 26 de mayo y el 18 de junio, dos de ellos en un mismo domicilio en días seguidos y el otro en un trastero.

En el caso de los dos robos en el domicilio, el presunto autor entró por el garaje: el primer día se llevó botellas de hielo, bebidas y herramientas y, al día siguiente, el ladrón rompió una puerta y se llevó ropa, informa la policía catalana en un comunicado este jueves.

Los hurtos se produjo en aparcamiento comunitario, donde se llevó una bicicleta valorada en unos 1.000 euros, y en una tienda de maquinaria agrícola, de donde se llevó una moto sierra.