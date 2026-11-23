Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

LLEIDA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a un hombre por presuntamente intentar agredir con un martillo a su pareja en la estación de autobuses de Les (Lleida), informan en un comunicado este lunes.

La intervención de un usuario de la estación impidió la agresión y, tras lo ocurrido, una testigo alertó por teléfono a la comisaría del cuerpo de la localidad, situada a escasos metros de la estación de autobuses.

Tras la detención, los agentes tuvieron conocimiento de que, con anterioridad, el detenido presuntamente había amenazado a su pareja mientras ambos viajaban en un vehículo por el puerto del Portillón (Francia).

Después de aquellos hechos, la víctima (que no presentaba lesiones) fue recogida por una conductora, que la trasladó hasta Bossòst (Lleida), y manifestó su deseo de no denunciar lo sucedido.

Por la naturaleza de los hechos, las diligencias se tramitan en la Comisaría de los Mossos d'Esquadra de Vielha (Lleida)