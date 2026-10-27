Detenido por 9 presuntos robos de catalizadores de vehículos en la provincia de Tarragona

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles pasado en Reus (Tarragona) a un hombre de 38 años como presunto autor de diversos robos de catalizadores de vehículos en L'Espluga del Francolí, el Pla de Santa Maria y Valls (Tarragona) entre septiembre y octubre, informan en un comunicado este martes.

La investigación comenzó a finales de septiembre a raíz de varias sustracciones de catalizadores que presentaban coincidencias temporales, territoriales y en el modus operandi, si bien los autores seleccionaban vehículos estacionados en la vía pública o dentro de recintos y cortaban los tubos del sistema de escape para extraer los catalizadores.

El primer episodio tuvo lugar el 26 de septiembre en un taller de L'Espluga de Francolí, cuando dos hombres accedieron al recinto con un turismo y robaron los catalizadores de dos furgonetas, donde las cámaras de videovigilancia les grabaron llevando una sierra y una bolsa con un objeto alargado compatible con un catalizador.

Entre el 5 y el 6 de octubre se produjeron cuatro hechos similares en El Pla de Santa Maria, y en uno de ellos, el propietario de uno de los vehículos sorprendió a los autores y uno de ellos lo amenazó para facilitar la huida.

Poco después, varias patrullas localizaron en Valls el vehículo utilizado, el conductor desobedeció las indicaciones de los agentes y huyó a gran velocidad por las calles de la ciudad.

DETENIDO EN REUS

Las comprobaciones posteriores permitieron relacionar el turismo con los hechos de L'Espluga de Francolí, y a los investigados con otras dos sustracciones cometidas en Valls y Figuerola del Camp.

La investigación culminó el miércoles con la detención en Reus de uno de los investigados y la localización del vehículo, y en el interior los agentes encontraron varias herramientas, dos recipientes con gasolina y una caja con hojas de recambio para una sierra de sable, específicas para cortar tubos y perfiles metálicos.

El detenido acumula unos cuarenta antecedentes policiales, sobre todo por delitos contra el patrimonio, algunos de los cuales están relacionados con la sustracción de catalizadores, y la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la vinculación de los investigados con otros hechos similares cometidos por todo el territorio.