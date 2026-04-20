Detenido un profesor en Santa Coloma (Barcelona) por tener y distribuir pornografía infantil

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a un profesor de un centro de Educación Primaria por presuntamente contar con más de 100.000 archivos de contenido pedófilo y distribuirlos a través de una red en línea, informa en un comunicado este lunes.

La investigación se inició cuando los policías descubrieron durante un rastreo de redes a una persona compartiendo material pornográfico que involucraba a menores de edad a través de redes eDonkey (P2P), la cual, a su vez, distribuía cientos de archivos relacionados con el abuso sexual infantil.

El detenido, que en ese entonces se encontraba de baja, utilizaba una de las redes en línea más usadas en España, donde usuarios de cualquier lugar del mundo pueden ponerse en contacto y de este modo realizar descargas, así como compartir archivos de cualquier tipo.

Tras las gestiones realizadas, los investigadores lograron identificar y localizar al presunto responsable y se procedió a realizar la entrada y registro para poder detenerlo.

En total, almacenaba contenido pornográfico infantil con una capacidad superior a 3 TB y también se le incautaron hardware informático y dispositivos de almacenamiento masivo.