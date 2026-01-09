Detenido por el robo con fuerza en un bar de Martorell (Barcelona) la noche de fin de año

Archivo - Imagen de recurso de unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 18 años por su presunta autoría en un robo con fuerza en un bar de Martorell (Barcelona) la noche de fin de año, informan en un comunicado este viernes.

Tras recibir el aviso, el cuerpo inició una búsqueda perimetral del lugar de los hechos y pocos minutos después, gracias a la información facilitada por un testigo, los agentes supieron que un joven que coincidía con las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad se dirigía a la estación local del ferrocarril, donde le detuvieron.

El arrestado, con cuatro antecedentes policiales por delitos de la misma tipología, ya ha pasado a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Martorell (Barcelona).