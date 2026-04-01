Detenido por seis robos con fuerza en establecimientos de El Vendrell (Tarragona) - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido el pasado jueves a un hombre de 33 años como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza en establecimientos de El Vendrell (Barcelona) entre el 26 de febrero y el 22 de marzo, informan en un comunicado este miércoles.

Se acusa al arrestado de acceder hasta en tres ocasiones en un mismo local y, en todos los casos, el método era el uso de herramientas para forzar puertas, rejas metálicas y ventanas para acceder al interior de los locales, donde sustraía objetos de fácil salida al mercado de segunda mano entre dinero en efectivo, teléfonos móviles y otros objetos de valor.

El área de influencia del sospechoso, el propio modus operandi y las imágenes de diferentes cámaras de videovigilancia permitieron identificar al sospechoso, que acumula cerca de una cuarentena de antecedentes policiales y ya ha pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de El Vendrell (Tarragona).