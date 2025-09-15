2 detenidos y 101 investigados en 51 operaciones contra el 'top manta' este verano en Catalunya

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y el general jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, ante el material falsificado incautado - EUROPA PRESS

La Guardia Civil incauta 139.000 productos falsificados por valor de 26 millones de euros

La Guardia Civil, en colaboración con Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana y Policía Nacional, ha llevado a cabo desde el mes de abril hasta agosto un total de 51 operaciones contra el comercio de productos falsificados en el 'top manta' en 20 localidades de Catalunya, y que se han saldado con dos personas detenidas y 101 investigados.

Lo han explicado este lunes en rueda de prensa el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el general jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, y el jefe de la Unidad Orgánica de la policía judicial en Lleida, el capitán Antoni Lorenzo.

En el conjunto de actuaciones, donde se han desplegado 665 efectivos, el Instituto Armado ha incautado 130.000 productos por valor de 26 millones de euros, una cifra superior a los 43.673 artículos valorados en 12.498.618 euros que se decomisaron en las 23 actuaciones realizadas en 2024, en las que se investigó a 45 personas y se detuvo a dos.

En estos meses las actuaciones se han articulado en tres principales objetivos: despliegues contra manteros en la vía pública, especialmente en paseos marítimos (23 actuaciones); inspecciones en comercios de tipo bazar (25 actuaciones) y, finalmente, investigaciones judicializadas para desmantelar redes de fabricación, almacenamiento y distribución (3 operaciones).

Las explotaciones se han desarrollado en diferentes municipios de las cuatro provincias catalanas como Sitges, Cubelles y Badalona (Barcelona); Cambrils, Comarruga y Calafell (Tarragona); Platja d'Aro, La Jonquera y Roses --donde se produjo 1 de las 2 detenciones-- (Girona), así como en Torrefarrera (Lleida).

BASE DE ALMACENAMIENTO EN LLEIDA

Durante el inicio de la investigación se detectó la existencia de una red criminal que se encargaba de recepcionar, almacenar y distribuir los productos a gran escala desde dos almacenes ubicados en Lleida, que abastecía a los mercados próximos a la localidad, puntos de la Costa Daurada y Girona, así como ubicaciones en España y Europa.

Lorenzo ha explicado que en los almacenes había una gran cantidad de cajas con ropa preparada para empaquetar y enviar, y ha añadido que gracias a este operativo se pudo detener al líder de la organización, que era el principal responsable de abastecer a los manteros --que compraban la mercancía antes de venderla--, y de asignarles puntos de venta.

En cuanto a su perfil, se trataba de un vecino de la localidad que "pasaba desapercibido" entre los ciudadanos de la zona, y se encargaba de enviar los productos a través de paquetería al resto de ciudades que los solicitaban.

COORDINACIÓN POLICIAL

El delegado del Gobierno ha afirmado que la policía es consciente de la vulnerabilidad de las personas que venden estos productos, pero ha pedido ser coherentes y no defender el hecho de que estén explotadas, porque son las mafias las que obligan a los manteros a vender el producto: "Algunos querrían convertir Catalunya en un hub para la distribución de productos falsificados", ha dicho.

Por otro lado, ha puesto en valor la coordinación de Guardia Civil con el resto de cuerpos policiales para evitar, en sus palabras, que se extiendan este tipo de organizaciones criminales que tienen su estructura organizada, empresas intermedias y personas que se exponen a la venta.

"ROMPER LA IDEA DEL POBRE INMIGRANTE"

En este sentido, Pizarro ha abogado por "romper la idea del pobre inmigrante" que, según él, viene a Catalunya a hacer la campaña de la manta y luego regresa a su país de origen donde se lleva la recaudación durante el verano a costa de los comerciantes.

"Lo más importante es la desarticulación de grupos organizados", ha afirmado Pizarro, que ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para concienciar del daño que supone comprar este tipo de productos, ya que según él financia a las mafias que se lucran de esta tipología delictiva.