Detenidos cuatro hombres por secuestro y extorsión tras retener a una víctima en Girona

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BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 9 de abril a cuatro hombres en Figueres y Perafita de Cabanes (Girona) por su presunta implicación en un secuestro con extorsión, según ha informado el cuerpo este sábado en un comunicado.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, que aseguró haber sido retenida durante varias horas entre el 8 y 9 de diciembre en una finca de la provincia de Girona, donde habría sido agredida para exigirle el pago de 60.000 euros.

Después, según la denuncia, fue trasladada a otro inmueble en Francia, cerca de la frontera con Bélgica, donde permaneció retenida hasta que su familia abonó parte del dinero, momento en que fue liberada con el compromiso de pagar el resto.

Tras su liberación, la víctima continuó recibiendo llamadas amenazantes reclamando el dinero pendiente, lo que permitió a los investigadores avanzar en la identificación de los sospechosos, la mayoría residentes en Francia aunque con desplazamientos frecuentes a Catalunya.

El operativo policial permitió detener a los cuatro hombres, de entre 24 y 62 años, y registrar la finca donde se produjo el primer secuestro, en una actuación en la que participaron el Grupo Especial de Intervención (GEI) y el ARRO; los arrestados pasaron a disposición judicial en Figueres y la investigación sigue abierta.