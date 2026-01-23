4 detenidos por cultivar 796 plantas de marihuana y 90 kilos de cogollos en Sallent (Barcelona)

Plantación de marihuana desmantelada - MOSSOS

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 20 de enero a una mujer y tres hombres por presuntamente cultivar 796 plantas de marihuana y casi 90 kilos de cogollos, algunos ya embolsados, en una nave ubicada en Sallent (Barcelona), informan en un comunicado este viernes.

Tras diversas indagaciones, la policía catalana hizo una entrada y registro en la nave, donde hallaron dos estancias con una gran cantidad de plantas cortadas en proceso de secado, así como algunas en fase de floración, y en el interior también se encontraban los autores, que usaban un agujero en el suelo para conectarse al suministro eléctrico de forma ilegal.

Finalmente, los tres pasaron a disposición judicial, y en esta misma nave los mossos desmantelaron una plantación en julio de 2023 con 2.331 plantas y tres detenidos.