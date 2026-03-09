Detenidos dos empleados de empresas del Aeropuerto de Barcelona por la entrada ilegal de migrantes

Vehículo de la Policía Nacional en el Aeropuerto de Barcelona - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos trabajadores del área de pista de la zona internacional del Aeropuerto de Barcelona, donde permanecen los viajeros de vuelos exteriores al espacio de libre circulación europeo y hacen escala para no entrar en España, por presuntamente favorecer la entrada ilegal de una persona migrante en España.

La investigación se inició cuando se detectó una anomalía en el flujo de pasajeros que se dirigían a la zona de tránsito a la espera de enlazar con el siguiente vuelo, pero no embarcaban en su vuelo de conexión ni quedaba registro de su salida por los controles habilitados, informan en un comunicado este lunes.

Se observó cómo, en dicha zona, un empleado aeroportuario con chaleco reflectante se aproximaba a ella junto con una pasajera que estaba esperando en la zona de tránsito, ambos entraron en el aseo y salieron vestidos con un uniforme reflectante, portando identificaciones de empleado.

Acto seguido utilizaron un ascensor de acceso restringido para evitar los controles fronterizos y acceder directamente a la zona de embarque de vuelos de territorio Schengen, momento en que los agentes procedieron a interceptar a ambos.

El trabajador quedó detenido por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, mientras que a la pasajera se le tramitó el retorno a su país de origen.

El detenido utilizó la tarjeta de acreditación de otro compañero, ya que su propia acreditación no tenía permiso para activar dichos accesos y, como resultado de la investigación, se detuvo al segundo trabajador, titular de la tarjeta empleada, como cooperador en el lícito penal.