Detenidos dos hombres por expoliar un punto del fondo marino con valor arqueológico en Tarragona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 15 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 28 de octubre a dos hombres como presuntos autores de un delito contra el patrimonio histórico, tras ser localizados expoliando el fondo marino con detectores de metales subacuáticos en una zona con valor arqueológico del litoral de Tarragona.

Efectivos de la policía marítima que se encontraban patrullando detectaron a una persona con neopreno dentro del agua y se acercaron para saber qué tipo de actividad realizaba, pero el hombre hizo caso omiso a la indicación de salir del agua, ante lo que los agentes alertaron a la embarcación de la Unidad de Policía Marítima, informan los Mossos en un comunicado este sábado.

La embarcación policial se aproximó y el hombre salió del agua portando un detector de metales, por lo que los agentes lo acompañaron a su vehículo para revisar la documentación, donde encontraron a un segundo hombre que a la llegada de los policías intentó esconder una bolsa.

Dentro de la misma había piezas provenientes del fondo marino como anillos, 46 monedas, escudo de cobre y otros metales que podrían tener valor arquelógico y dentro del coche los agentes encontraron un segundo detector de metales y herramientas para recoger objetos de la tierra.

Posteriormente, efectivos del Área Marítima hicieron comprobaciones desde el mar en el punto en el que se encontraba el buceador e identificaron restos y bigas de madera correspondientes a una embarcación hundida no documentada, por lo que los investigadores piensan que los detenidos estaban expoliando una zona cercana a un yacimiento protegido.

Según investigaciones anteriores los detenidos eran conocedores de la normativa contra el expolio subacuático y, al menos uno de ellos, había sido investigado anteriormente por hechos similares.

La investigación policial continúa abierta, ante la posibilidad de existencia de otros grupos especializados en esta materia, y el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) ha iniciado un estudio científico de la zona para determinar su valor patrimonial.