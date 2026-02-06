Detenidos dos ladrones multirreincidentes en Tarragona que dormían dentro de un camión robado

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves en el barrio de La Floresta de Tarragona a una mujer y un hombre que dormían dentro de un camión que presuntamente habían robado, ambos conocidos por la policía por acumular un total de 44 antecedentes policiales.

Una patrulla de paisano detectó el camión estacionado, que buscaban porque constaba como robado desde el pasado lunes, y al acercarse vieron a una mujer durmiendo en la cabina y al hombre que llegaba con el desayuno, informan los mossos en un comunicado.

En el registro hallaron diversos objetos, entre ellos dos juegos de gafas que constaban como robadas de un vehículo el pasado 22 de enero, por lo que fueron arrestados.

Los ladrones son los mismos que fueron detenidos el pasado 28 de enero por otro robo con fuerza en el interior de un vehículo, y en aquella ocasión también se pudieron recuperar los objetos sustraidos, entre los cuales había diversos juegos de gafas.

Por ello, y sus "múltiples detenciones", ambos pasaron a disposición judicial.