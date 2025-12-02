2 detenidos en Guissona (Lleida) por deshacerse de cocaína al huir de un control de tráfico

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes en Guissona (Lleida) a dos hombres de 36 y 37 años por un presunto delito contra la salud pública después de que huyeran de un control policial y se deshicieran de una bolsa de 26,23 gramos de cocaína que lanzaron en un descampado, informan en un comunicado este martes.

Los agentes acabaron interceptando al vehículo y registraron a los conductores, que además de la cocaína, llevaban encima 250 euros en moneda fraccionada, una dosis de marihuana y un tarro de cristal con cartones impregnados de una sustancia sospechosa que podría tratarse de ácido.

Finalmente, los detenidos --uno con antecedentes-- pasaron a disposición judicial este lunes.