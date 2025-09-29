Detenidos 'in fraganti' dos ladrones en Torredembarra (Tarragona) este fin de semana

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron 'in fraganti' entre el viernes pasado y este domingo en Torredembarra (Tarragona) a un hombre por presuntamente robar cableado eléctrico de un edificio en obras, y a otro por intentar entrar a robar en un domicilio, informan este lunes en un comunicado.

El primero fue detenido el viernes después de que los mossos recibieran el aviso a las 22.25 horas de un posible robo en un edificio en obras, y al llegar, detectaron la presencia de un hombre vestido de oscuro que con la ayuda de una linterna intentaba cortar cables con una navaja.

Por otro lado, el segundo fue detenido este domingo tras recibir el aviso cerca de las 03.00 horas, después de que saltara la alarma de un domicilio tras detectar a un hombre que había saltado las vallas; finalmente, el primero quedó en libertad y el segundo pasó a disposición judicial en funciones de guardia el domingo.