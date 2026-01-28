Detenidos 'in fraganti' tres ladrones que querían robar en una hípica de Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a una mujer y dos hombres que fueron interceptados 'in fraganti' al presuntamente intentar robar dentro de una hípica de Lleida, informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron cerca de las 23.00 horas cuando se activó la alarma y diversas patrullas se dirigieron al lugar, donde encontraron a los tres individuos vestidos con ropa oscura en un párking cercano.

Tras comprobar si coincidían con la descripción, fueron detenidos y está previsto que pasen a disposición judicial próximamente.