3 detenidos y un investigado en un operativo en restaurantes y locales de ocio en Tarragona

Operativo que se llevó a cabo el viernes por la noche en Tortosa y Roquetes - MOSSOS

TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes por la noche a tres personas en un operativo en locales de restauración y ocio nocturno de Roquetes y Tortosa (Tarragona), además de investigar a otra por presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Concretamente, el operativo se llevó a cabo en un local de restauración de Roquetes y otro de Tortosa, así como un establecimiento de ocio nocturno de este último municipio, y en total se identificaron a 51 personas, informan este lunes fuentes policiales a Europa Press.

De las detenciones, corresponden a un incumplimiento de Ley de Extranjería y otra, a resistencia y desobediencia a los agentes, y en total participaron 50 efectivos de Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y personal de Inspección de Trabajo de la Generalitat.