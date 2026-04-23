Detenidos 4 jóvenes en Salou (Tarragona), uno de ellos menor, por causar daños a 16 vehículos

TARRAGONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a 4 jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de daños a 16 vehículos en Salou (Tarragona).

En un comunicado, han explicado que los hechos tuvieron lugar a las 5.00 horas cuando una patrulla, que hacía trabajos de seguridad ciudadana, observó un grupo de cuatro jóvenes andando por la zona, y al darse cuenta de la presencia policial, los chicos aceleraron el paso y se alejaron rápidamente del lugar.

La actitud de los jóvenes despertó las sospechas de la policía catalanas y, poco después, un ciudadano requirió la atención de los agentes y les informó de que los chicos habían provocado daños a diversos vehículo estacionados en la calle.

Según los mossos, la descripción facilitada por el testigo coincidía plenamente con la de los cuatro jóvenes que la patrulla había visto momentos antes.

Los autores habrían recorrido el tramo inicial de la calle del Nord, desde el cruce con la plaza Europa hasta aproximadamente la mitad de la calle, y habrían golpeado los retrovisores de los coches aparcados en la vía pública.

Los agentes localizaron rápidamente a los cuatro sospechosos a unos 50 metros del lugar de los hechos y, tras hacer las comprobaciones pertinentes, constataron daños en un total de 16 vehículos.

Tras ello, detuvieron a los jóvenes, uno de 19 años, dos de 18 y al menor de edad: los tres primeros han pasado a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Tarragona, y el cuarto ante la Fiscalía de Menores.