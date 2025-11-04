Detenidos una madre y un hijo acusados de tráfico de drogas en Tremp (Lleida) - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves a una mujer de 38 años y a su hijo, de 18 años, por presuntamente traficar con drogas en Tremp (Lleida), informan en un comunicado este martes.

La investigación se inició a principios de verano después de averiguar que en un piso de la localidad se traficaba con drogas, un hecho que se vio reforzado por el incremento de incidentes en la zona y la "constante" presencia de personas desconocidas, lo que condujo a la realización de una serie de vigilancias y seguimientos en diferentes días y franjas horarias.

En el domicilio vivían un joven de 18 años y su madre y, aunque la persona más activa era el hijo, alguna de las ventas las había realizado la madre, ya que en ese momento él no se encontraba en el domicilio, al que se desplazaba con patinete para vender las sustancias estupefacientes.

En el interior se localizó a las dos personas y al registrar el piso localizaron 51 gramos de cocaína, 10'2 gramos de marihuana, tres básculas de precisión, tres teléfonos móviles, una libreta con anotaciones, recortes de plástico y material diverso para confeccionar las unidades de venta.

Ante las evidencias, los investigadores les detuvieron como presuntos autores de un delito contra la salud pública.