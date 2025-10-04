8 detenidos en la manifestación por Gaza en Barcelona del sábado por la tarde

Archivo - Varias personas durante una concentración contra el “asesinato sistemático” de periodistas en Gaza, en la plaza Sant Jaume, a 27 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han sido detenidas este sábado por la tarde en Barcelona en la segunda manifestación del día en el centro de la ciudad, tras los ataques a locales de marcas internacionales, según el balance provisional de los Mossos d'Esquadra.

Les han detenido por presuntos desórdenes públicos, daños y atentado contra agentes de la autoridad.

La marcha ha empezado sobre las 17 en el Arc de Triomf y el grueso de manifestantes (que han sido 2.000 según el Ayuntamiento) ha sido pacífico pero un grupo ha atacado locales durante el recorrido por la Via Laietana, La Rambla y la plaza Catalunya, punto donde ha habido cargas policiales durante la tarde.

Sobre las 20.40 se han disuelto los últimos activistas en la plaza Catalunya, tras los últimos altercados al final de La Rambla y en la contigua plaza Catalunya.