Detenidos 8 multirreincidentes en Barcelona en un dispositivo contra el robo de cadenas y pulseras

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 8 ladrones multirreincidentes en Barcelona en el marco de un dispositivo Kanpai Càtena contra el robo de cadenas, dirigido a robos con violencia e intimidación mediante tirones de cadenas, pulseras y otros accesorios.

Los detenidos acumulaban 141 antecedentes policiales y el dispositivo se llevó a cabo el pasado jueves, entre las 14 y las 23 horas, en los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Sant Martí, según han informado fuentes de los Mossos a Europa Press.

Además, los agentes han identificado a 52 personas con 661 antecedentes.