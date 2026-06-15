Detenidos 3 multirreincidentes en Tarragona por robos con fuerza y hurto en toda Catalunya

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TARRAGONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles en Valls (Tarragona) a tres delncuentes multirreincidentes, de 48, 58 y 59 años, como presuntos autores de dos robos con fuerza y tres delitos de hurto en toda Catalunya, según han informado este lunes en un comunicado.

Las detenciones se produjeron sobre las 14.00 horas en la carretera del Pla de Valls (Tarragona) tras una investigación que había detectado la actividad de un grupo criminal formado por cuatro hombres especializado en el robo de palés en polígonos industriales de diferentes puntos de Catalunya.

Antes, una investigación de la Unidad de Investigació de la comisaría del Vendrell (Tarragona) había esclarecido dos hechos en Santa Coloma de Queralt y Alcover (Tarragona), donde los sospechosos intentaron sustraer centenares de palés de distintas empresas.

En uno de los casos, ocurrido el 30 de mayo, los agentes interceptaron dos furgonetas cargadas con 170 palés valorados en unos 2.700 euros cuando se dirigían hacia la AP-2, comprobando posteriormente que habían sido robados horas antes.

En el otro, cometido el 9 de junio, trabajadores de una empresa retuvieron a dos de los sospechosos cuando intentaban llevarse un centenar de palés valorados en más de 2.000 euros, mientras que otros dos implicados lograron huir saltando una valla.

Los Mossos han relacionado al grupo con otros cinco hechos ocurridos entre el 7 de mayo y el 4 de junio, donde presuntamente sustrajeron decenas de palés de madera y plástico o intentaron hacerlo en instalaciones industriales y logísticas, con un valor total cercano a los 10.900 euros.

Según la policía catalana, los sospechosos utilizaban siempre la misma furgoneta y seguían un método similar: mientras uno vigilaba, los otros tres cargaban rápidamente los palés, actuando con aparente normalidad para no levantar sospechas y alegando que estaban recogiendo cartón cuando eran preguntados.

Los Mossos mantienen abierta la investigación para localizar a más personas implicadas en el grupo, cuyos integrantes acumulan numerosos antecedentes policiales y, en el caso de los tres detenidos, suman cerca de 140 hechos delictivos.