Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del 8 de noviembre a dos hombres, de 18 y 19 años, como presuntos autores de una agresión sexual a una chica que salía de una discoteca en Golmés (Lleida), informan fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos se produjeron en un párking, cuando los dos presuntos autores entraron dentro del vehículo y llevaron a cabo la agresión sexual.

Según las mismas fuentes, la intervención de los efectivos de seguridad privada del establecimiento permitió identificar rápidamente a los autores, así como la patrulla de los Mossos que estaba en uno de los accesos.