3 detenidos presuntamente relacionados con un tiroteo mortal en L'Hospitalet (Barcelona) en marzo

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a tres jóvenes de 18, 19 y 29 años por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre de 28 años en un tiroteo del pasado 28 de marzo en el parque de Les Planes, informan en un comunicado.

Los hechos sucedieron la noche del 28 de marzo y en el mismo incidente un joven de 18 años quedó herido de gravedad.

En ese momento la DIC abrió una investigación y este martes se han practicado tres entradas y registros en inmuebles de L'Hospitalet, donde han detenido a los tres presuntos autores.

En una de las entradas se ha localizado un arma de fuego real pendiente de analizar por la policía científica.

En el momento del incidente el detenido de 18 años era menor de edad y la investigación sigue abierta ante la posibilidad de practicar más detenciones.