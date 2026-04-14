4 detenidos por presuntamente robar con violencia en una empresa de Golmés (Lleida)

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS - Archivo

LLEIDA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos detuvieron el pasado viernes a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia en una empresa de Golmés (Lleida) y pertenencia a un grupo criminal, informan este martes en un comunicado.

El robo fue el mismo viernes, cuando un trabajador de la empresa vio que una furgoneta con cuatro ocupantes iba cargada con palés de madera que guardan en un recinto, pero no pudo pararlos después de que intentaran agredirlo con un palo.

Después de que el trabajador llamara al 112, los agentes localizaron el vehículo en la autopista a la altura de Tàrrega (Lleida) y, tras varias maniobras temerarias de la furgoneta, lograron detenerlos.

Entre los cuatro ladrones --uno de ellos con 44 coches a su nombre-- acumulan 70 antecedentes policiales, y es probable que se trate de un grupo proveniente de Barcelona que se desplaza con estos coches por toda Catalunya para cometer delitos.

Los dos hombres pasaron a disposición judicial el pasado domingo, mientras que uno de los menores fue entregado a su madre, que se presentó en la comisaría de Mollerussa (Lleida), y el otro, tras no localizar a ningún familiar, ingresó en un centro de menores, pero se escapó poco tiempo después.