3 detenidos tras sabotear unos 300 metros de vía férrea en Súria y Cardona (Barcelona) en abril

Uno de los detenidos acusado de sabotear 300 metros de vía férrea en Súria y Cardona (Barcelona) en abril - GUARDIA CIVIL

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han detenido este julio a 3 personas (y se investiga a una cuarta) supuestamente miembros de "un grupo organizado extremista de carácter medioambiental" por sabotear unos 300 metros de una línea ferroviaria vinculada a una explotación minera en Súria y Cardona (Barcelona) ocurrido el 18 abril.

El contexto del suceso son unas acciones de protesta convocadas a través de las redes sociales entre los días 17 y 19 de abril contra las actividades de una empresa responsable de la explotación de la mina de potasa del municipio de Súria (Barcelona), informa la Guardia Civil en un comunicado este jueves.

Según la investigación, se causó daños en aproximadamente 300 metros del ramal ferroviario que conecta las instalaciones de la empresa con el puerto de Barcelona y seccionaron un ramal principal de fibra óptica que dejó sin conexión a internet a más de 4.000 abonados de Súria y Cardona.

Los hechos provocaron daños materiales y perjuicios económicos valorados en cerca de 100.000 euros y la investigación también ha concluido que, más allá de las afectaciones materiales, el sabotaje de esta infraestructura "habría podido generar una situación de riesgo susceptible" de comprometer la integridad física o la vida de las personas.

A los detenidos se les atribuyen delitos de daños agravados, desórdenes públicos y pertenencia a grupo criminal.

INVESTIGACIÓN

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Manresa (Barcelona).

Durante el mes de julio se efectuaron las detenciones en diversas localidades de la provincia de Barcelona y los tres detenidos, junto con las diligencias practicadas, fueron puestos a disposición judicial el día 1 de julio.