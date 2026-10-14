2 detenidos por supuestamente robar 485 metros de cableado ferroviario en Juneda (Lleida)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado a dos hombres de 20 y 25 años por supuestamente robar 485 metros de cable de cobre de la línea ferroviaria convencional Lleida-Tarragona, en el término de Juneda (Lleida).

El aviso lo dieron los vigilantes de seguridad de la estación, quienes detectaron un vehículo atascado en un campo que hacía maniobras para intentar marcharse y del que ambos ocupantes, tras detectar la presencia de los vigilantes, huyeron a pie campo a través, informan los Mossos en un comunicado este miércoles.

En el interior del vehículo localizaron una cizalla y cable de señalización de la vía y, con la información de los vigilantes de seguridad, se montó una operación policial para localizar a los dos ladrones, los cuales se detectaron en un vehículo ocupado por cuatro personas en Juneda (Lleida).

Los dos hombres que viajaban en la parte trasera coincidían con la descripción de los vigilantes y, además, iban sucios de tierra y barro, "como si hubieran ido campo a través" y, al identificarlos, resultó que uno de ellos tenía una relación directa con el vehículo atrapado.

Ante las evidencias, los agentes los detuvieron a ambos como presuntos autores de un delito de hurto (pasaron a disposición judicial el pasado domingo) y a los otros dos ocupantes del vehículo, dos mujeres de 44 y 58 años, también se les investiga por la posible colaboración en este hurto.

El robo de cableado afectó a elementos "esenciales" para el funcionamiento de los sistemas de señalización y provocó una afectación grave a la infraestructura ferroviaria que causó alteraciones en los sistemas de seguridad y la circulación.