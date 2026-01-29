Detenidos en Tarragona dos ladrones por un robo con fuerza en el interior de un vehículo

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a una mujer y a un hombre por un presunto robo con fuerza en el interior de un vehículo en el barrio La Granja de Tarragona el pasado 12 de enero, informan en un comunicado este jueves.

Fue ese día cuando los agentes les registraron y localizaron diversos herramientas para llevar a cabo los robos y objetos, que posteriormente se constató que habían sido sustraídos porque su propietario, que presentó denuncia al encontrarse con una ventana rota, los reconoció.

Los mossos iniciaron la búsqueda de los dos sospechosos, conocidos por la policía por múltiples detenciones por delitos contra el patrimonio, hasta que fueron localizados y detenidos con previsión de que pasen a disposición judicial en las próximas horas.